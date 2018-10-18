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Тренерский штаб сборной Беларуси просит перенести матчи чемпионата страны перед игрой с Люксембургом

19.10.2018 11:48 — Разное | Tut.by  
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Тренерский штаб национальной сборной Беларуси обратился к руководству АБФФ с просьбой перенести матчи 28 тура чемпионата страны, в которых будут задействованы футболисты, включенные в состав на матчи Лиги наций против Люксембурга и Сан-Марино.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если матчи будут перенесены, то они состоятся после игр сборной.

Отметим, что в составе национальной команды на предыдущий сбор были игроки четырех клубов — минского и брестского «Динамо», БАТЭ и «Шахтера». Ранее в команду также вызывался форвард «Слуцка» Евгений Шикавка.

Предполагается, что вопрос будет рассмотрен на Бюро исполкома АБФФ в понедельник.

За два тура до финиша сборная Беларуси занимает второе место в группе, отстававая от Люксембурга на одно очко.

 
 
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Тренерский штаб национальной сборной Беларуси обратился к руководству АБФФ с просьбой перенести матчи 28 тура чемпионата страны, в которых будут задействованы...
 
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