Мертвые зоны в океане пережили ледниковый период

Оказалось, что во время предыдущего ледникового периода в глубинах Тихого океана было гораздо больше углерода и намного меньше кислорода, чем считалось ранее. Это означает, что и в прошлом эти области не подходили для большинства форм жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет «Индикатор» .



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Мертвой зоной водоема называют слой воды, количество растворенного кислорода в котором недостаточно для того, чтобы живым организмам было комфортно в нем обитать. Такие области могут появиться как в океане, так и в крупном озере. Как правило, они возникают по естественным причинам, но за последние полвека количество и размер таких мертвых зон стали расти ускоренными темпами. Ученые связывают это с деятельностью человека, в частности с тем, что люди выбрасывают в океан очень много мусора. Одна из таких зон находится в тропической части Тихого океана.

«До сих пор господствовала теория, что мертвая зона в тропическом Тихом океане на глубинах от 100 до 900 метров по площади в 50 раз больше Великобритании исчезла во время предыдущего ледникового периода, — говорит ведущий автор работы Бабетта Хукаггер из Университета Хериота-Уатта (Великобритания). — Мы показали, что это не так, исследуя насыщенность фораминифер кислородом. В раковинах этих микроорганизмов сохраняется важнейшая информация об условиях окружающей среды во время их роста, которая затем остается на дне в виде отложений».

Концентрация кислорода в этой области во время ледникового периода оказалась еще ниже, чем сегодня. Это означает, что в ту эпоху Тихий океан был огромным резервуаром, поглощавшим углекислый газ из атмосферы. Это открытие идет вразрез с устоявшимся мнением, что мертвые зоны характерны для теплого климата. Авторы отмечают, что причины такой устойчивости мертвых зон еще предстоит выяснить.