Венчурные успехи Беларуси оценили в Сколково

17 октября завершился международный форум «Открытые инновации 2018», проходивший на полях Сколково. Впервые в России на мероприятии такого уровня прошла панельная дискуссия «Белорусский венчурный рынок — новые возможности».





Соорганизаторами диалога выступили управляющие партнеры по Российско-Белорусскому фонду венчурных инвестиций (RBF Ventures): Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд.

Российские и белорусские эксперты, важные игроки венчурной отрасли обеих стран обсудили состояние, особенности и перспективы развития белорусского венчурного рынка и экосистемы в целом. Особое внимание уделено новым возможностям, которые открываются в Беларуси для реализации стартап проектов и привлечению в страну венчурного капитала.

Директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин отметил: «Несмотря на то, что в настоящее время белорусский венчурный рынок находится на начальной стадии своего формирования, он обладает по-настоящему уникальным потенциалом ускоренного развития. Мы наблюдаем в стране существенный рост интереса к стартап движению. По оценкам экспертов, уже сейчас в Беларуси работают от 500 до 1000 таких проектов. Однако весь мир видит, что происходит не только количественный, но и качественный рост белорусских стартапов».

«Сегодня Беларусь демонстрирует целый ряд ярких историй успеха, в том числе международного масштаба. Всем известны громкие сделки MSQRD — Facebook и AIMatter — Google. К пантеону которых только за последний месяц присоединились яркие стартап истории FriendlyData и Flo. Это, прежде всего, подтверждает системность «нового белорусского чуда», — отметил Дмитрий Калинин.





На форуме были раскрыты ближайшие планы Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций по финансированию новых проектов. По его словам, RBF Ventures становится ключевым участником белорусского венчурного рынка. «В рамках формирования пайплайна фонда RBF Ventures оценку прошли более 150 стартапов. В планах до 2020 года профинансировать около 10 проектов. Уже сегодня идет структурирование сделок по 5 из них», - рассказал в рамках дискуссии управляющий партнер RBF Ventures со стороны Республики Беларусь Дмитрий Калинин.

«Экономика России и Беларуси тесно связаны, поэтому РВК несомненно интересна совместная деятельность, — считает управляющий партнер RBF Ventures, член правления РВК Михаил Федотов. — У нас позитивные прогнозы касательно развития двухстороннего сотрудничества, мы планируем увеличить размер фонда — не только за счет государственных участников, но и частных инвесторов. В ближайшее время фонд анонсирует новые сделки. Очень важно, что этот проект стал не только яркой политической инициативой, но и реально работающим коммерческим институтом, направленным на получение прибыли».

Сооснователь сети бизнес-ангелов Беларуси «Angels Band» Кирилл Голуб рассказал об активности по развитию венчурного бизнеса в Беларуси.

«В стране достаточное количество инвесторов, но не много организаций, которые финансируют инновационные коммерческие разработки на ранней стадии. В данном контексте Сеть бизнес-ангелов готова предоставить стартапу финансирование в размере 60−100 тыс. долл. США.

Большие перспективы имеет коллаборация бизнес-ангелов и RBF Ventures. Представители бизнеса готовы осуществлять «экспертизу проектов на месте», как продукта, так и команды разработчиков. С участием частных соинвесторов в совместных проектах процесс отбора самых перспективных разработок и рыночного структурирования сделок радикально ускоряется».

Интерес российской аудитории вызвали возможности, которые дает своим резидентам Парк высоких технологий в рамках принятого Декрета № 8. «Помимо налоговых льгот он предоставляет резидентам особые правовые условия. Мы провели исследование, чтобы выяснить, как увеличить количество успешных сделок на рынке. В течение двух лет опросили 500 рыночных игроков и выяснили, что в 70% случаев сделки формировались по английскому, американскому или кипрскому праву. То есть стартапам гораздо удобнее пользоваться иностранной юрисдикцией. Поэтому мы приняли решение о формировании белорусского национального права по венчурным сделкам с упором на инструменты английских институтов. В декабре 2017 принято постановление президента о развитии цифровой экономики, куда вошли нормы английского права. Сейчас мы видим, что это успешно работает, появились четкие и работающие паттерны», — рассказал один из ключевых разработчиков Декрета Президента № 8 «О развитии цифровой экономики», управляющий белорусской юридической компанией Aleinikov & Partners Денис Алейников.