МВД оборудовало тревожными кнопками более 300 учебных заведений Минска

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Шуневич после торжественных мероприятий по случаю вручения наград победителям республиканского турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних.

«Несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией, брать их под охрану. Сегодня в Минске при нашей спонсорской помощи тревожные кнопки установлены более чем в 300 учреждениях образования. В других регионах таких кнопок размещено меньше, но там мы тоже работаем и изыскиваем средства для установки сигнализации», - цитирует БЕЛТА Игоря Шуневича.

Кроме того, среди мер по предотвращению происшествий в учебных заведений МВД проводит работу с персоналом охраны и осуществляет жёсткий контроль за приобретением, хранением и использованием огнестрельного оружия в государстве.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Керчи 18-летний парень расстрелял в колледже десятки людей. Погибли не менее 20 человек.

