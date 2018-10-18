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МВД оборудовало тревожными кнопками более 300 учебных заведений Минска

19.10.2018 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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МВД оборудовало тревожными кнопками более 300 учебных заведений Минска
Фото из открытых источников

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Шуневич после торжественных мероприятий по случаю вручения наград победителям республиканского турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних.

«Несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией, брать их под охрану. Сегодня в Минске при нашей спонсорской помощи тревожные кнопки установлены более чем в 300 учреждениях образования. В других регионах таких кнопок размещено меньше, но там мы тоже работаем и изыскиваем средства для установки сигнализации», - цитирует БЕЛТА Игоря Шуневича.

МВД оборудовало тревожными кнопками более 300 учебных заведений Минска Школа без опасности. Кто отвечает за жизни и здоровье наших детей

Кроме того, среди мер по предотвращению происшествий в учебных заведений МВД проводит работу с персоналом охраны и осуществляет жёсткий контроль за приобретением, хранением и использованием огнестрельного оружия в государстве.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Керчи 18-летний парень расстрелял в колледже десятки людей. Погибли не менее 20 человек.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, среди мер по предотвращению происшествий в учебных заведений МВД проводит работу с персоналом охраны и осуществляет жёсткий контроль за...
 
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