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В Логойском районе микроавтобус попал в лобовое столкновение с фурой

19.10.2018 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
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В Логойском районе микроавтобус попал в лобовое столкновение с фурой
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 19 октября неподалеку от населенного пункта Старинки Логойского района. В лобовое столкновение попали седельный тягач «Скания R440» и микроавтобус «Мерседес Спринтер».

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Как сообщили представители МЧС, 64-летний водитель микроавтобуса оказался заблокированным в автомобиле и не смог самостоятельно выбраться. Ему потребовалась помощь спасателей.

При помощи специального инструмента сотрудники МЧС вызволили мужчину из машины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка. По сообщению очевидцев, причиной ДТП могли стать сложные погодные условия – туман.

 
 
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По предварительной информации, причиной ДТП стали сложные погодные условия.
 
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