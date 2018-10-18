В Логойском районе микроавтобус попал в лобовое столкновение с фурой

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 19 октября неподалеку от населенного пункта Старинки Логойского района. В лобовое столкновение попали седельный тягач «Скания R440» и микроавтобус «Мерседес Спринтер».

Как сообщили представители МЧС, 64-летний водитель микроавтобуса оказался заблокированным в автомобиле и не смог самостоятельно выбраться. Ему потребовалась помощь спасателей.

При помощи специального инструмента сотрудники МЧС вызволили мужчину из машины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка. По сообщению очевидцев, причиной ДТП могли стать сложные погодные условия – туман.