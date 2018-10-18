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Госкомвоенпром показал новейшее антидроновое ружье

19.10.2018 11:59 — Разное | Tut.by  
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Во время демонстрация новинок белорусского вооружения президенту на Ивацевичском полигоне были и необычные футуристические винтовки. В Госкомвоенпроме пояснили, что это модернизированное антидроновое ружье «Гроза-Р2».


«Гроза-Р». Фото: Госкомвоенпром

Модернизированный образец весит всего 6,5 кг. Ружье не требует не требуется точного наведения и излучает в секторе 50 градусов. Время непрерывной работы на излучение составляет 30 минут.

Излучаемые им радиопомехи подавляют каналы управления, передачи данных и навигации мультикоптеров. При этом дроны либо падают, либо садятся. Дальность действия ружья составляет полкилометра. В Госкомвоенпроме отмечают, что «Грозу-Р2» уже не раз демонстрировали на выставках вооружений, где новинка вызвала большой интерес у иностранных заказчиков.


«Гроза-Р2» .Фото: Госкомвоенпром

Более мощная версия — «Гроза-Р» с дальностью в три километра весит почти десять кг. Оно может глушить сигналы бортовой аппаратуры спутниковых навигационных систем GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou. Длительность непрерывной работы составляет час.

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Оружие может глушить сигналы бортовой аппаратуры спутниковых навигационных систем GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou.
 
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