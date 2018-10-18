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Госкомвоенпром показал новейшее антидроновое ружье
Во время демонстрация
Модернизированный образец весит всего 6,5 кг. Ружье не требует не требуется точного наведения и излучает в секторе 50 градусов. Время непрерывной работы на излучение составляет 30 минут.
Излучаемые им радиопомехи подавляют каналы управления, передачи данных и навигации мультикоптеров. При этом дроны либо падают, либо садятся. Дальность действия ружья составляет полкилометра. В Госкомвоенпроме отмечают, что «Грозу-Р2» уже не раз демонстрировали на выставках вооружений, где новинка вызвала большой интерес у иностранных заказчиков.
Более мощная версия — «Гроза-Р» с дальностью в три километра весит почти десять кг. Оно может глушить сигналы бортовой аппаратуры спутниковых навигационных систем GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou. Длительность непрерывной работы составляет час.
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Оружие может глушить сигналы бортовой аппаратуры спутниковых навигационных систем GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou.
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