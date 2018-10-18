УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ: На Сморгонщине завершилась уборка кукурузы на силос

Кормоуборочная техника прошла «дистанцию», равную пяти тысячам гектаров. Столько площадей в этом году отвели под кукурузу. Каждый гектар, где росла королева полей, дал в среднем по 384 центнера.







Всего в этом сезоне в хозяйствах района удалось заготовить более 164 тысяч тонн силоса, в то время как в прошлом году этот показатель едва перешагнул 100-тысячный рубеж. Максимальную урожайность – 431 центнер – дали поля в КСУП «АгроСолы». Более 400 центнеров удалось получить с каждого гектара в филиале «Жодишки» и ПУП «Крево».

По мере уборки с полей измельчённая масса сразу же отвозилась к траншеям и закладывалась на длительное хранение. Корма удалось убрать в оптимальные сроки и без потерь.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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