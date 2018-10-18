ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ: На Сморгонщине завершилась уборка кукурузы на силос

19.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Кормоуборочная техника прошла «дистанцию», равную пяти тысячам гектаров. Столько площадей в этом году отвели под кукурузу. Каждый гектар, где росла королева полей, дал в среднем по 384 центнера.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ: На Сморгонщине завершилась уборка кукурузы на силос

Всего в этом сезоне в хозяйствах района удалось заготовить более 164 тысяч тонн силоса, в то время как в прошлом году этот показатель едва перешагнул 100-тысячный рубеж. Максимальную урожайность – 431 центнер – дали поля в КСУП «АгроСолы». Более 400 центнеров удалось получить с каждого гектара в филиале «Жодишки» и ПУП «Крево».

По мере уборки с полей измельчённая масса сразу же отвозилась к траншеям и закладывалась на длительное хранение. Корма удалось убрать в оптимальные сроки и без потерь.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кормоуборочная техника прошла «дистанцию», равную пяти тысячам гектаров. Столько площадей в этом году отвели под кукурузу. Каждый гектар, где росла королева полей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генерал Золотов "соскочил с сатисфакции" Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика