|
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ: На Сморгонщине завершилась уборка кукурузы на силос
19.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Кормоуборочная техника прошла «дистанцию», равную пяти тысячам гектаров. Столько площадей в этом году отвели под кукурузу. Каждый гектар, где росла королева полей, дал в среднем по 384 центнера.
Всего в этом сезоне в хозяйствах района удалось заготовить более 164 тысяч тонн силоса, в то время как в прошлом году этот показатель едва перешагнул 100-тысячный рубеж. Максимальную урожайность – 431 центнер – дали поля в КСУП «АгроСолы». Более 400 центнеров удалось получить с каждого гектара в филиале «Жодишки» и ПУП «Крево».
По мере уборки с полей измельчённая масса сразу же отвозилась к траншеям и закладывалась на длительное хранение. Корма удалось убрать в оптимальные сроки и без потерь.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кормоуборочная техника прошла «дистанцию», равную пяти тысячам гектаров. Столько площадей в этом году отвели под кукурузу. Каждый гектар, где росла королева полей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)