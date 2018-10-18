Президент Беларуси Александр Лукашенко начал посещение Гродненской области с обсуждения ситуации в сельском хозяйстве, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко во время посещения

По прилете в Гродненский район глава государства с ходу поинтересовался у местных чиновников о проблемных вопросах в сельском хозяйстве. Губернатор Владимир Кравцов в целом охарактеризовал ситуацию, акцентировав внимание на недоборе зерна. Неблагоприятные климатические условия в мае и июне отрицательно сказались на производстве растениеводческой продукции. Урожая зерновых собрано меньше по сравнению с прошлым годом, при плане 1,5 млн т получили 1,15 млн т зерна вместе с кукурузой.

/Будет дополнено/.

БЕЛТА