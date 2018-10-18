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За что Россия перечислит Беларуси более 400 млн?

19.10.2018 12:11 — Разное | БДГ  
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В бюджете России заложено дополнительно $410 млн для Беларуси на «перетаможку» в связи с ростом цен на нефть.

«Соглашение с Беларусью по так называемой «перетаможке». Мы видим, в связи с ростом цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 миллиардов рублей мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель», - цитирует агентство ПРАЙМ министра финансов РФ Антона Силуанова в беседе с журналистами о бюджете на 2018 год.

Напомним, объем поставок нефтепродуктов был утвержден на встрече вице-премьера Беларуси Игоря Ляшенко с главой Минэнерго России и российским вице-премьером Александром Новаком 11 октября. Были подписаны индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки.

Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему «перетаможкой».

Россия ранее перечислила Беларуси 263 миллиона долларов, которые были не доплачены с июля за «перетаможку». Об этом сообщил журналистам 12 октября в Могилеве на пятом Форуме регионов Беларуси и России Ляшенко.

На могилевском Форуме Александр Лукашенко заявил, что главными задачами Беларуси и России в плане экономики остаются устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности субъектов хозяйствования.

Кроме того, Евразийский банк развития перечислил Беларуси шестой кредитный транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на сумму 200 млн долларов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В бюджете России заложено дополнительно 410 млн для Беларуси на «перетаможку» в связи с ростом цен на нефть.
 
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