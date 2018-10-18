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За что Россия перечислит Беларуси более 400 млн?
В бюджете России заложено дополнительно $410 млн для Беларуси на «перетаможку» в связи с ростом цен на нефть.
«Соглашение с Беларусью по так называемой «перетаможке». Мы видим, в связи с ростом цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 миллиардов рублей мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель», - цитирует агентство
Напомним, объем поставок нефтепродуктов был
В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки.
Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему «перетаможкой».
Россия ранее перечислила Беларуси 263 миллиона долларов, которые были не доплачены с июля за «перетаможку». Об этом
На
Кроме того, Евразийский банк развития
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В бюджете России заложено дополнительно 410 млн для Беларуси на «перетаможку» в связи с ростом цен на нефть.
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