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Опрос: половина американских военных ждут войны в 2019 году

19.10.2018 12:15 — Разное | Ежедневник  
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Опрос: половина американских военных ждут войны в 2019 году

фото: ria.ru

Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные порталом Military Times, 46% военнослужащих США ожидают военных столкновений в будущем году. Главными противниками названы Китай и Россия.

В 2017 году такого мнения придерживались лишь 5%, пишет Газета.ру.

 71% респондентов назвали опасной Россию, а 69% указали на Китай. В 2017 году российская армия вызывала беспокойство у 53% опрошенных.

Кроме того, основной угрозой военные США назвали кибератаки (89%), причем многие уверены, что власти страны не готовы этим атакам противостоять.

Опрос проводился с 20 сентября по 2 октября.

 
 
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Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные порталом Military Times, 46% военнослужащих США ожидают военных столкновений в будущем году. Главными противниками...
 
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