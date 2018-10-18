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Опрос: половина американских военных ждут войны в 2019 году
19.10.2018 12:15 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные порталом Military Times, 46% военнослужащих США ожидают военных столкновений в будущем году. Главными противниками названы Китай и Россия.
В 2017 году такого мнения придерживались лишь 5%, пишет
71% респондентов назвали опасной Россию, а 69% указали на Китай. В 2017 году российская армия вызывала беспокойство у 53% опрошенных.
Кроме того, основной угрозой военные США назвали кибератаки (89%), причем многие уверены, что власти страны не готовы этим атакам противостоять.
Опрос проводился с 20 сентября по 2 октября.
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Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные порталом Military Times, 46% военнослужащих США ожидают военных столкновений в будущем году. Главными противниками...
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