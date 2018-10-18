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Помощник госсекретаря США назвал Беларусь «бастионом, защищающим от российского неоимпериализма»

19.10.2018 12:15 — Разное | Ежедневник  
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Помощник госсекретаря США назвал Беларусь «бастионом, защищающим от российского неоимпериализма»

фото: rbc.ru

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал принципы новой политики в Восточной и Центральной Европе.

Основными соперниками США в этом регионе Митчелл назвал Россию и Китай. Об этом помощник госсекретаря США говорил в своем выступлении на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра по международным делам. Записи выступления Митчелла совет выложил в Twitter, пишет РБК.

На протяжении долгого времени Запад не воспринимал конкуренцию за влияние в Восточной Европе, сказал Митчелл. Теперь перед США стоит задача «укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников», добавил чиновник. Прежде всего эту задачу надо выполнить на «дальних рубежах», поддерживая государства, которые «пытаются отстоять свою независимость».

Чиновник перечислил принципы стратегии США по отношению к Центральной и Восточной Европе. Это улучшение имиджа Вашингтона и недопущение попустительства соперникам. «Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от той самой России, от которой ее защищает Америка», — сказал Митчелл.

Третьим принципом стратегии названо уважение территориальной целостности и суверенитета союзников — Украины, Грузии «и даже Беларуси», «бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». Вашингтон ожидает, что эти государства будут уважать права своих соседей. «Мы не признаем территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе», — добавил Митчелл.

 
 
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал принципы новой политики в Восточной и Центральной Европе.
 
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