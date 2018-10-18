|
Помощник госсекретаря США назвал Беларусь «бастионом, защищающим от российского неоимпериализма»
19.10.2018 12:15 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал принципы новой политики в Восточной и Центральной Европе.
Основными соперниками США в этом регионе Митчелл назвал Россию и Китай. Об этом помощник госсекретаря США говорил в своем выступлении на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра по международным делам. Записи выступления Митчелла совет выложил в Twitter, пишет
Чиновник перечислил принципы стратегии США по отношению к Центральной и Восточной Европе. Это улучшение имиджа Вашингтона и недопущение попустительства соперникам. «Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от той самой России, от которой ее защищает Америка», — сказал Митчелл.
Третьим принципом стратегии названо уважение территориальной целостности и суверенитета союзников — Украины, Грузии «и даже Беларуси», «бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». Вашингтон ожидает, что эти государства будут уважать права своих соседей. «Мы не признаем территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе», — добавил Митчелл.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал принципы новой политики в Восточной и Центральной Европе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)