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В Японии после тайфунов неожиданно зацвела сакура

19.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Японии после тайфунов неожиданно зацвела сакура

В Японии сакура зацвела на шесть месяцев раньше положенного срока из-за двух разрушительных тайфунов, которые обрушились на регион в сентябре, сообщает Reuters.

По словам представителя Ассоциации производителей и экспортеров цветов Японии Тору Кояма, сообщения о раннем цветении сакуры в отдельных регионах страны поступают каждый год. Но в этом году сакура зацвела по всей Японии.

Причиной этому, отмечает Тору Кояма, стали два сентябрьских тайфуна, которые сорвали с деревьев листья и обрызгали их соленой водой, тем самым понизив в растениях содержание сдерживающих цветение химических веществ.

Тайфуны также принесли с собой теплые тропические воздушные массы, после которых наступило похолодание. Все это напоминает весеннюю погоду и сигнализирует, что настало время для цветения.

Неожиданное цветение сакуры происходит на фоне аномальной летней жары и растущей обеспокоенности глобальным потеплением на планете.

Источник: БЕЛТА

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В Японии сакура зацвела на шесть месяцев раньше положенного срока из-за двух разрушительных тайфунов, которые обрушились на регион в сентябре, сообщает...
 
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