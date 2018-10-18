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До +15°С и без осадков будет в Беларуси 20 октября
19.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 15 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 октября, сообщили
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами нуль - минус 3. Днем будет 9-15 градусов выше нуля.
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До 15 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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