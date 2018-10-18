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Белорусы завоевали 9 наград на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх

19.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Белорусы завоевали 9 наград на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх

В Буэнос-Айресе завершились ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры. Белорусские спортсмены завоевали в аргентинской столице 9 наград всех достоинств, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два золота в медальную копилку белорусов принес дзюдоист Артем Колосов, который стал чемпионом в весовой категории до 55 кг, а также в составе интернациональной команды.

Пловчиха Анастасия Шкурдай стала обладательницей двух медалей - серебряной на дистанции 50 м и бронзовой на 100 м баттерфляем. Иван Брынза завоевал серебро в соревнованиях по академической гребле в заезде лодок-одиночек. Елизавета Дорц заняла второе место среди толкательниц ядра.

На третью ступеньку пьедестала почета поднимались Кристина Концевенко (прыжки с шестом), Наталья Варакина (женская борьба), а также дуэт акробатов Виктория Ахотникова / Илья Фоменков в командном турнире.

В Буэнос-Айресе Беларусь представляли 37 атлетов, выступавших в 16 видах спорта. В 2014 году на II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды также было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные).

Всего в столице Аргентины выступали почти 4 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгравшие в течение 12 соревновательных дней 241 комплект медалей в 32 видах спорта. Победителем неофициального командного медального зачета стала сборная России, в активе которой 59 наград (29, 18, 12).

Следующая летняя юношеская Олимпиада пройдет в мае-июне 2022 года в сенегальской столице Дакаре.


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В Буэнос-Айресе завершились ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры. Белорусские спортсмены завоевали в аргентинской столице 9 наград всех достоинств,...
 
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