Супер полезная памятка по специям: что куда добавлять

У каждой уважающей себя хозяйки на кухне имеется не одна баночка со специями, а порою их количество исчисляется десятками… как не запутаться и вспомнить, что с чем сочетается лучше всего? именно для этого и предназначена наша сегодняшняя памятка!

ДЛЯ МЯСА: красный, черный, душистый перец или гвоздика, майоран, тимьян, тмин, куркума, лук, орегано.

красный, черный, душистый перец или гвоздика, майоран, тимьян, тмин, куркума, лук, орегано. ДЛЯ ПТИЦЫ: тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец, базилик.

тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец, базилик. ДЛЯ РЫБЫ: лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, тимьян.

лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, тимьян. ДЛЯ ГРИЛЯ: красный перец, душистый перец, кардамон, тимьян, майоран, мускатный орех и мускатный цвет, тмин, имбирь, перец чили. ДЛЯ ДИЧИ: тимьян, душица обыкновенная, душистый перец, красный перец, можжевельник.

красный перец, душистый перец, кардамон, тимьян, майоран, мускатный орех и мускатный цвет, тмин, имбирь, перец чили. ДЛЯ ДИЧИ: тимьян, душица обыкновенная, душистый перец, красный перец, можжевельник. ДЛЯ РАГУ: красный перец, имбирь, куркума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздика.

красный перец, имбирь, куркума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздика. ДЛЯ КАПУСТЫ: кориандр, фенхель, кумин, семя черной горчицы.

кориандр, фенхель, кумин, семя черной горчицы. ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ: кориандр, куркума и асафетида.

кориандр, куркума и асафетида. ДЛЯ БОБОВЫХ: кумин, асафетида, имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр.

кумин, асафетида, имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр. ДЛЯ МАРИНАДОВ: лавровый лист, можжевельник (ягоды добавляют в маринады при приготовлении мяса дичи и рыбы), ветки укропа с бутонами, цветками или семенами.

лавровый лист, можжевельник (ягоды добавляют в маринады при приготовлении мяса дичи и рыбы), ветки укропа с бутонами, цветками или семенами. ДЛЯ ФРУКТОВ, СОКОВ, КОМПОТОВ: корица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардамон.

корица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардамон. ДЛЯ ПАШТЕТОВ: белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон.

белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон. ДЛЯ ВЫПЕЧКИ: гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, кунжут, мак, ваниль.

гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, кунжут, мак, ваниль. ДЛЯ ГОРЯЧЕГО МОЛОКА: корица, кардамон, шафран.