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Супер полезная памятка по специям: что куда добавлять

19.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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У каждой уважающей себя хозяйки на кухне имеется не одна баночка со специями, а порою их количество исчисляется десятками… как не запутаться и вспомнить, что с чем сочетается лучше всего? именно для этого и предназначена наша сегодняшняя памятка!

  • ДЛЯ МЯСА: красный, черный, душистый перец или гвоздика, майоран, тимьян, тмин, куркума, лук, орегано.
  • ДЛЯ ПТИЦЫ: тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец, базилик.
  • ДЛЯ РЫБЫ: лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, тимьян.
  • ДЛЯ ГРИЛЯ: красный перец, душистый перец, кардамон, тимьян, майоран, мускатный орех и мускатный цвет, тмин, имбирь, перец чили. ДЛЯ ДИЧИ: тимьян, душица обыкновенная, душистый перец, красный перец, можжевельник.
  • ДЛЯ РАГУ: красный перец, имбирь, куркума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздика.
  • ДЛЯ КАПУСТЫ: кориандр, фенхель, кумин, семя черной горчицы.
  • ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ: кориандр, куркума и асафетида.
  • ДЛЯ БОБОВЫХ: кумин, асафетида, имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр.
  • ДЛЯ МАРИНАДОВ: лавровый лист, можжевельник (ягоды добавляют в маринады при приготовлении мяса дичи и рыбы), ветки укропа с бутонами, цветками или семенами.
  • ДЛЯ ФРУКТОВ, СОКОВ, КОМПОТОВ: корица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардамон.
  • ДЛЯ ПАШТЕТОВ: белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон.
  • ДЛЯ ВЫПЕЧКИ: гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, кунжут, мак, ваниль.
  • ДЛЯ ГОРЯЧЕГО МОЛОКА: корица, кардамон, шафран.
 
 
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У каждой уважающей себя хозяйки на кухне имеется не одна баночка со специями, а порою их количество исчисляется десятками… как не запутаться и вспомнить, что с чем...
 
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