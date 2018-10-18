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Мифы про экологию, в которые не стоит верить

19.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Конечно, проблема экологии крайне важна. Испарения от свалок, качество воздуха и воды — все это (и многое другое) определяет качество нашей жизни. Увы, как и многие другие широкоформатные сферы, экология окутана множеством мифов. Некоторые из них мы попытаемся сегодня разоблачить.

Одежда из синтетики экологичнее натуральных материалов

Это не так. Во-первых, синтетическая одежда чаще всего носится гораздо хуже натуральной. Срок ее жизни непродолжителен. Во-вторых, по результатам исследований натуральные ткани разлагаются гораздо лучше. В любом случае, лучшим вариантом будет сдавать всю ненужную одежду на переработку или, если она в хорошем состоянии, в секонд-хенды. Подобные программы реализует, например, магазин H&M. Там за сданные пакеты с одеждой вам дадут купоны на скидку. То, что еще пригодно для носки, отправят на повторное использование, плохую же переработают.

 
 
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Конечно, проблема экологии крайне важна. Испарения от свалок, качество воздуха и воды — все это (и многое другое) определяет качество нашей жизни. Увы, как и многие...
 
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