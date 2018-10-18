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Совмин установил требования к помещениям службы «одно окно» и дресс-коду ее сотрудников

19.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Совмин установил требования к помещениям службы «одно окно» и дресс-коду ее сотрудников
Установлены общие требования к помещениям, в которых располагается служба «одно окно», а также к деловому стилю одежды работников службы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №741 от 17 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, помещения представляют собой, как правило, площади с открытой планировкой и отдельным входом. В помещении должны быть сидячие места ожидания для граждан, питьевая вода. Должны приниматься меры, чтобы сократить время ожидания в очереди. В месте ожидания приема может быть рабочее место с компьютером, чтобы граждане могли подать заявление об осуществлении административной процедуры в электронной форме.

Кроме того, должна быть безбарьерная среда для инвалидов. Как правило, создается возможность внесения платы, взимаемой при осуществлении административных процедур. Помещения, включая места работников службы «одно окно», оборудуются системами видеонаблюдения в соответствии с законодательством.

Установлены также общие требования к одежде работников службы «одно окно». Для них обязательным является деловой стиль одежды, который предполагает сдержанность и аккуратность. Основные требования к одежде — практичность и опрятность. Обязательной деталью одежды работников службы «одно окно» является классический галстук синего цвета для мужчин и шейный платок синего цвета для женщин.

Министерству юстиции до 1 января 2019 года поручено обеспечить разработку эскизов и описаний типовой вывески с наименованием "Служба «одно окно». Местные исполнительные и распорядительные органы должны разместить такие вывески возле служб до 1 июля 2019 года.

Пункт о требованиях к помещениям службы «одно окно» и внешнему виду ее сотрудников вступает в силу с 27 ноября.

 
 
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Установлены общие требования к помещениям, в которых располагается служба «одно окно», а также к деловому стилю одежды работников службы. Это...
 
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