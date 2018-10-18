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Температурные рекорды побиты 18 октября почти по всей Беларуси

19.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Температурные рекорды побиты 18 октября почти по всей Беларуси
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"18 октября практически на всей территории страны были побиты температурные рекорды дня, за исключением метеостанций Гродно и Вилейки. Значения превышали рекордные на 2-3 градуса", - отметили в Белгидромете.

В частности, в Минске максимальная температура воздуха 18 октября составила 21 градус тепла, в этот же день 1990 года было плюс 18,2 градуса. Синоптики подчеркивают, что вчера в Беларуси была аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 8-15 градусов тепла, что на 2-9 градусов выше климатической нормы.

Днем температура воздуха составила 18-23 градуса, ночью - плюс 2-8 градусов. Осадков не выпадало, ночью и утром местами наблюдались туманы.

Сегодня днем температура воздуха составит плюс 11-17 градусов, по югу Беларуси - до 19 выше нуля.

 

БелТА.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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