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Что нужно знать о разведении костров: правила безопасности
19.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
За истекший период 2018 года на территории области по причине выжигания сухой растительности (разведения костров) зарегистрировано 7 пожаров, в том числе 1
Требования к разведению костров изложены в ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь», утвержденных постановлением
В соответствии с пунктом 28 ППБ Беларуси 01-2014 на территории объекта запрещается разводить костры и сжигать мусор.
В соответствии с пунктом 29 ППБ Беларуси 01-2014 на территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее - специальные приспособления для приготовления пищи) при условии:
- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;
- постоянного контроля за процессом горения и обеспечения места разведения костра средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.). После окончания приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления;
- размещения костров на расстоянии не менее 10 метров от зданий (сооружений), 20 метров – от лесных массивов, 30 метров – от скирд сена и соломы;
- размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).
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За истекший период 2018 года на территории области по причине выжигания сухой растительности (разведения костров) зарегистрировано 7 пожаров, в том числе 1 пожар с...
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