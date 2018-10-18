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Что нужно знать о разведении костров: правила безопасности

19.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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За истекший период 2018 года на территории области по причине выжигания сухой растительности (разведения костров) зарегистрировано 7 пожаров, в том числе 1 пожар с гибелью человека (Столинский район).


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Что нужно знать о разведении костров: правила безопасности

Требования к разведению костров изложены в ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь», утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. №3 (далее – ППБ Беларуси 01-2014).

В соответствии с пунктом 28 ППБ Беларуси 01-2014 на территории объекта запрещается разводить костры и сжигать мусор.

В соответствии с пунктом 29 ППБ Беларуси 01-2014 на территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее - специальные приспособления для приготовления пищи) при условии:

- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;

- постоянного контроля за процессом горения и обеспечения места разведения костра средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.). После окончания приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления;

- размещения костров на расстоянии не менее 10 метров от зданий (сооружений), 20 метров – от лесных массивов, 30 метров – от скирд сена и соломы;

- размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).

Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации влечет административную ответственность в соответствии со статьей 23.56 «Нарушение законодательства о пожарной безопасности» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и наказывается в виде предупреждения или штрафа в размере до 30 базовых величин.

 
 
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За истекший период 2018 года на территории области по причине выжигания сухой растительности (разведения костров) зарегистрировано 7 пожаров, в том числе 1 пожар с...
 
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