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Александр Рогачук посетил польский город-побратим Бяла Подляска

19.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Цель рабочей поездки – дальнейшая реализация договора о побратимских связях, которым без малого 30 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59869.php

Александр Рогачук посетил польский город-побратим Бяла Подляска

В рамках встречи состоялось обсуждение реализации трансграничного проекта «Улучшение транспортной доступности в городах Брест и Бяла-Подляска». Речь идет о внедрении интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая сегодня успешно зарекомендовала себя в соседней Польше, а также других странах Европы.

Суть проекта – перераспределение трафика с более загруженных магистралей на транспортные артерии с низкой интенсивностью дорожного движения. Несомненный плюс – улучшение экологической обстановки. В перспективе в городе будет создана интеллектуальная транспортная система путем внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением. В Бресте они будут установлены на наиболее напряженных участках дорог (Московская – Варшавское шоссе).

Реализация данного проекта стала возможной благодаря постоянно проводимой работе по привлечению инвестиций в развитие нашего пограничного города в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020».

Партнеры инициативы: со стороны Республики Беларусь – Брестское ДЭП при поддержке Брестского горисполкома и содействии УГАИ УВД Брестского облисполкома. С польской стороны – администрация и дорожные службы г. Бяла-Подляска.

В ходе диалога глава города Александр Рогачук отметил, что данный проект — пример конструктивных взаимоотношений между городами-побратимами. Проект не только укрепит позиции 1000-летнего города в международном транспортном сообщении, а также повысит туристическую привлекательность Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59869.php

Александр Рогачук посетил польский город-побратим Бяла Подляска
 Александр Рогачук посетил польский город-побратим Бяла Подляска

Одним из итогов рабочей поездки, помимо обсуждения реализации трансграничного проекта «Улучшение транспортной доступности в городах Брест и Бяла-Подляска», стало подписание плана совместной культурной работы на период октябрь 2018 – октябрь 2019 года между городами-побратимами.

Надо отметить, что побратимские отношения активно развиваются не только с г. Бяла Подляска но и с другими административными единицами Польши. Например, в августе текущего года первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук посетил гмину Тересполь. В рамках визита была подписан протокол определяющий совместную работу, основными направлениями которой являются: улучшение туристического взаимодействия, а также развитие сотрудничества в рамках «нового шелкового пути».

 
Теги: Брест
 
 
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Цель рабочей поездки – дальнейшая реализация договора о побратимских связях, которым без малого 30 лет. В рамках встречи состоялось обсуждение реализации...
 
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