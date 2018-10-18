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Тракторист пьяным ездил по д. Страдечь, но был остановлен сотрудниками ГАИ
19.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сегодня около 10:00 часов в ОАО «За мир», расположенном на территории д.Страдечь Брестского района, в присутствии руководителей хозяйства и работников АПК, прошло выездное заседание МО
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В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сегодня около 10:00 часов в ОАО «За...
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