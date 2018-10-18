Тракторист пьяным ездил по д. Страдечь, но был остановлен сотрудниками ГАИ

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сегодня около 10:00 часов в ОАО «За мир», расположенном на территории д.Страдечь Брестского района, в присутствии руководителей хозяйства и работников АПК, прошло выездное заседание МО ГАИ УВД.



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На заседании рассматривался административный материал в отношении 57-летнего жителя д.Страдечь Брестского района, тракториста-машиниста предприятия. Данный гражданин, находясь на рабочем месте, 12.10.2018 в 15.20 часов в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «Амкодор», двигался по ул.Александрова д.Страдечь, но был задержан госавтоинспектором МО ГАИ УВД. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе тракториста — 2,36 промилле алкоголя.



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По итогам рассмотрения административных материалов тракторист подвергнут денежному штрафу в размере 55 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.