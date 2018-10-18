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На Западном обходе Бреста проводится благоустройство прилегающей территории

19.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках подготовки к вводу объекта «Западный обход города Бреста, 2-я очередь» проведено обследование прилегающих территорий к объекту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59867.php

На Западном обходе Бреста проводится благоустройство прилегающей территории

Как результат обследования, предприятиями, прилегающими к путепроводу, разработаны планы мероприятий по приведению в порядок зданий и сооружений, находящихся на их территории, с определением сроков исполнения и ответственных исполнителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59867.php

На Западном обходе Бреста проводится благоустройство прилегающей территории

Часть работ будут выполнены в рамках проведения месячника по благоустройству.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59867.php

На Западном обходе Бреста проводится благоустройство прилегающей территории

Так, в ОАО «Брестсельмаш», будут отремонтированы фасады цехов, выполнен ремонт рампы, сейчас территория расчищается от деревьев, уже приведено в порядок электрокабельное хозяйство.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59867.php

На Западном обходе Бреста проводится благоустройство прилегающей территории

Отдельными предприятиями, по результатам обследования, уже наведен порядок на своих территориях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59867.php

На Западном обходе Бреста проводится благоустройство прилегающей территории

Брестское ЖКХ выполнило снос бетонного забора, находившегося в неисправном состоянии, Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома снес гаражи, находившиеся в аварийном состоянии.

 
Теги: Брест
 
 
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В рамках подготовки к вводу объекта «Западный обход города Бреста, 2-я очередь» проведено обследование прилегающих территорий к объекту. Как результат...
 
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