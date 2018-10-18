|
На Западном обходе Бреста проводится благоустройство прилегающей территории
19.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
В рамках подготовки к вводу объекта «Западный обход города Бреста, 2-я очередь» проведено обследование прилегающих территорий к объекту.
Как результат обследования, предприятиями, прилегающими к путепроводу, разработаны планы мероприятий по приведению в порядок зданий и сооружений, находящихся на их территории, с определением сроков исполнения и ответственных исполнителей.
Часть работ будут выполнены в рамках проведения месячника по благоустройству.
Так, в ОАО «Брестсельмаш», будут отремонтированы фасады цехов, выполнен ремонт рампы, сейчас территория расчищается от деревьев, уже приведено в порядок электрокабельное хозяйство.
Отдельными предприятиями, по результатам обследования, уже наведен порядок на своих территориях.
Брестское ЖКХ выполнило снос бетонного забора, находившегося в неисправном состоянии, Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома снес гаражи, находившиеся в аварийном состоянии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках подготовки к вводу объекта «Западный обход города Бреста, 2-я очередь» проведено обследование прилегающих территорий к объекту. Как результат...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)