Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси под эгидой движения «Цель 99» объявили конкурс «Героям петь легко» на лучший клип про раздельный сбор отходов на песню из известной социальной рекламы «Чтобы Планету нам спасать» среди школ Беларуси.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно провести с учениками младших классов информационный час об ответственном отношении к бытовым отходам с использованием видеоурока «Школа юных экоменов»; сделать несколько фотографий с этого мероприятия; снять видеоклип, в котором ребята споют песенку «Чтобы планету нам спасать». Затем отправить его на электронный адрес движения «Цель 99» target99by@gmail.com вместе с заявкой на участие в конкурсе и фотографиями с информационного часа. Также можно записать клип на диск и отправить его почтой по адресу: ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», ул. Кальварийская, д. 25, к. 200, 220073, г. Минск, с пометкой на конверте «Цель 99». Заявки на участие и конкурсные работы принимают до 31 октября включительно.

По результатам конкурса школы, занявшие призовые места, получат в подарок музыкальное оборудование и другие ценные призы.



