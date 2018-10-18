Новый смартфон Vertu оценили в 14 тысяч долларов

В прошлом году производитель премиальных телефонов Vertu объявил о банкротстве и закрытии фабрики по сбору телефонов в Великобритании. Но недавно компания вернулась на рынок и анонсировала смартфон Aster P. Об этом сообщает ferra.ru.





Смартфон получил титановую раму, а задняя панель изготавливается из кожи. В зависимости от других материалов корпуса цена аппарата варьируется от пяти до четырнадцати тысяч долларов. Телефон все еще собирается вручную в Британии, а купить его можно в одном из китайских онлайн-магазинов.





К техническим характеристикам Aster P относится 4,9-дюймовый AMOLED-экран (1920 на 1080 точек), 12-мегапиксельная основная и 20-мегапиксельная фронтальная камеры, процессор Snapdragon 660, 6/128 ГБ памяти и аккумулятор на 3200 мАч. Операционная система — Android 8.1.

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