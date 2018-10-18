Акция «Чистый лес» пройдет в субботу в Беларуси — в этом году она выйдет и в соцсети

В субботу, 20 октября, в Беларуси пройдет ставшая уже традиционной акция по наведению порядка в лесном фонде страны «Чистый лес».

В этом году в ней ожидается участие не менее 35 тысяч волонтеров. Чтобы стать участником акции, достаточно лишь обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Лесхозы обеспечат всех участников необходимым инвентарем (пакетами для мусора и перчатками) и решат вопросы по вывозу мусора.

Нынешняя акция охватит около 2000 точек по всей стране, проинформировали в пресс-службе Минлесхоза. Там добавили, что в этом году впервые акция выйдет в соцсети. Волонтерам предлагают рассказать о своем участии в акции — выкладывать снимки с акции под хештегом #Чыстылес2018.

По завершении акции авторов самых ярких и креативных фотоснимков обещают наградить памятными сувенирами.

Впервые акция «Чистый лес» прошла в Беларуси в 2010 году. В прошлом году ее поддержали более 35 тысяч человек. За сутки в лесах Беларуси было убрано почти 2000 кубометров мусора.