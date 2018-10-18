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Бунт на Витебщине: пенсионеров отправляют в "долину смерти"

19.10.2018 12:30 — Разное | UDF  
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Фото: Радио Свобода
Около 100 человек вышли на стихийный митинг.

Ехать за 35 километров, чтобы открыть «больничный». Можно автобусом, который едет только утром и вечером, а можно на велосипеде, чтобы не быть привязанным к расписанию, передает «Белсат».

Это - возможная действительность жителей поселка Богушевск, где, по разным соображениям, госпиталь вскоре либо переделают на дневной стационар, либо закроют. Сельчане, которых такие перспективы не радуют, устроили стихийный митинг.

«Осталось убрать отсюда железную дорогу и аптеку - и будем умирать как в концлагере», - считают жители Богушевска.

Витебщина, городской поселок Богушевск с населением 2,5 тысячи человек. На днях здесь начала распространяться информация, что местный госпиталь начнет работать в режиме дневного стационара. Люди боятся, что не смогут получить всех медицинских услуг, поэтому им придется ездить за 35 километров в райцентр.

Жители Богушевска:

«Что-то случается, то нас сразу гонят в Сенно — в «долину смерти». Сенно называют «долиной смерти»!»


«Там 5 или 6 лет идет ремонт! Антисанитария полная! Берут кровь, а рядом что-то долбят!»


Однако проблема не только в этом: до Сенно надо еще доехать. Автобус же туда идет только дважды в день. Жительница Богушевске рассказывает:

«В Сенно утром идет автобус, а возвращается оттуда в 17.40. Это я целых 12 часов должна провести в Сенно! Пенсионерка!»


Неравнодушные к ситуации люди сами организовались для разговора с руководством больницы. Но разговаривать с ними никто не стал. Как раз в это время главный врач Сенненской районной больницы, частью которой является Богушевская, встречался с подчиненными. Игорь Мизавцов, главный врач районной больницы г. Сенно:

«Я ничего не решаю. Я исполнитель, такой же как и все остальные».


Озвучить свои вопросы сельчане попытались по телефону чиновникам из сельсовета:

«Балаган никто устраивать не будет!»


Однако внятных ответов также не получили.

Как стало известно, на следующий день после стихийного митинга представители властей все же встретились с жителями Богушевска. Их заверили, что проблемы в том, что госпиталь будет работать в режиме дневного стационара, нет. Весь спектр услуг якобы по-прежнему можно будет получить в родном поселке.

 
 
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Около 100 человек вышли на стихийный митинг.
 
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