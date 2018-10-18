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«Что-то случается, то нас сразу гонят в Сенно — в «долину смерти». Сенно называют «долиной смерти»!»

«Там 5 или 6 лет идет ремонт! Антисанитария полная! Берут кровь, а рядом что-то долбят!»

«В Сенно утром идет автобус, а возвращается оттуда в 17.40. Это я целых 12 часов должна провести в Сенно! Пенсионерка!»

«Я ничего не решаю. Я исполнитель, такой же как и все остальные».

«Балаган никто устраивать не будет!»

Ехать за 35 километров, чтобы открыть «больничный». Можно автобусом, который едет только утром и вечером, а можно на велосипеде, чтобы не быть привязанным к расписанию, передаетЭто - возможная действительность жителей поселка Богушевск, где, по разным соображениям, госпиталь вскоре либо переделают на дневной стационар, либо закроют. Сельчане, которых такие перспективы не радуют, устроили стихийный митинг.- считают жители Богушевска.Витебщина, городской поселок Богушевск с населением 2,5 тысячи человек. На днях здесь начала распространяться информация, что местный госпиталь начнет работать в режиме дневного стационара. Люди боятся, что не смогут получить всех медицинских услуг, поэтому им придется ездить за 35 километров в райцентр.Жители Богушевска:Однако проблема не только в этом: до Сенно надо еще доехать. Автобус же туда идет только дважды в день. Жительница Богушевске рассказывает:Неравнодушные к ситуации люди сами организовались для разговора с руководством больницы. Но разговаривать с ними никто не стал. Как раз в это время главный врач Сенненской районной больницы, частью которой является Богушевская, встречался с подчиненными., главный врач районной больницы г. Сенно:Озвучить свои вопросы сельчане попытались по телефону чиновникам из сельсовета:Однако внятных ответов также не получили.Как стало известно, на следующий день после стихийного митинга представители властей все же встретились с жителями Богушевска. Их заверили, что проблемы в том, что госпиталь будет работать в режиме дневного стационара, нет. Весь спектр услуг якобы по-прежнему можно будет получить в родном поселке.