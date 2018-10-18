В Гродно девушка стала переходить дорогу прямо перед кортежем Лукашенко (18+)

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Внимание! Ненормативная лексика в видео:

Видео в редакцию newgrodno.by прислал читатель. Он эмоционально отреагировал на данный случай и призывает пешеходов быть более бдительными даже при разрешающем сигнале светофора.Кортеж должен был проехать прямо на регулируемом перекрестке у ресторана «Золотой Теленок». В тот момент, когда колонна пересекала улицу, на светофоре для пешеходов загорелся зеленый свет. Девушка, которой, по-видимому, было абсолютно все равно, кто едет, начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Скорее всего основной причиной такой невнимательности стали наушники и недооценка дорожной обстановки.