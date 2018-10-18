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В Гродно девушка стала переходить дорогу прямо перед кортежем Лукашенко (18+)

19.10.2018 12:23 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Накануне приезда главы государства в Гродно в областной центр прибыл президентский кортеж. Колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной двигалась со стороны «Фортов» в направлении улицы Горького, по предполагаемому маршруту следования Александра Лукашенко.

Видео в редакцию newgrodno.by прислал читатель. Он эмоционально отреагировал на данный случай и призывает пешеходов быть более бдительными даже при разрешающем сигнале светофора.

Внимание! Ненормативная лексика в видео:


Кортеж должен был проехать прямо на регулируемом перекрестке у ресторана «Золотой Теленок». В тот момент, когда колонна пересекала улицу, на светофоре для пешеходов загорелся зеленый свет. Девушка, которой, по-видимому, было абсолютно все равно, кто едет, начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Скорее всего основной причиной такой невнимательности стали наушники и недооценка дорожной обстановки.

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Теги: Гродно
 
 
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Накануне приезда главы государства в Гродно в областной центр прибыл президентский кортеж.
 
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