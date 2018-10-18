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Милиция работает в офисе РАБОТА.TUT.BY: кто-то прислал письма с угрозами взрыва

19.10.2018 12:16 — Разное | UDF  
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Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY
Утром 19 октября милиция, следователи и эксперты работают в офисе компании ООО «100 РАБОТ ТУТ» в Минске. Неизвестный прислал несколько писем с угрозами взрыва в здании.

По предварительным данным, на почту компании пришло как минимум два странных письма с разницей примерно в 20 минут.

Неизвестный просил прекратить отправку каких-то сообщений, иначе «подорвем тебя и твой офис» и будет «взрыв здания на Дзержинского». Сотрудники обратились в милицию.

Примерно с 9.30 в офисе работают правоохранители, а также сотрудники Следственного комитета и криминалисты Госкомитета судебных экспертиз. Проводится проверка по факту угроз, выясняют личность и мотивы автора писем.

Эвакуация не потребовалась, помещение проверил кинолог со служебной собакой.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестный прислал несколько писем с угрозами взрыва в здании.
 
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