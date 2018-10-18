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Милиция работает в офисе РАБОТА.TUT.BY: кто-то прислал письма с угрозами взрыва
Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY
По предварительным данным, на почту компании пришло как минимум два странных письма с разницей примерно в 20 минут.
Неизвестный просил прекратить отправку каких-то сообщений, иначе «подорвем тебя и твой офис» и будет «взрыв здания на Дзержинского». Сотрудники обратились в милицию.
Примерно с 9.30 в офисе работают правоохранители, а также сотрудники Следственного комитета и криминалисты Госкомитета судебных экспертиз. Проводится проверка по факту угроз, выясняют личность и мотивы автора писем.
Эвакуация не потребовалась, помещение проверил кинолог со служебной собакой.
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Неизвестный прислал несколько писем с угрозами взрыва в здании.
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