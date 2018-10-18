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Путин об агрессорах: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут"

19.10.2018 12:15 — Разное | UDF  
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Фото: U.S. Navy / John Kowalski
Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто применит ядерное оружие против РФ, заявил, что в случае такого развития событий "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Владимир Путин.

 
 
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Фото: U.S. Navy / John Kowalski Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто применит ядерное оружие против РФ, заявил, что в случае такого развития событий "мы как...
 
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