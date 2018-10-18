В Беларуси 18 октября был побит температурный рекорд дня

Нынешнее 18 октября выдалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Брагине Гомельской области столбик термометра зафиксировал максимальную температуру в 22,9 градусов тепла.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году в Василевичах Гомельской области. Тогда 18 октября было зафиксировано на полградуса меньше – +22,4С°.

Обновились температурные рекорды практически по всей территории Беларуси. В Минске воздух прогрелся до 21 градуса тепла (в 1990 году было +18,2С°), в Витебске – 20,8 градусов тепла (в 1990 году было +18,7С°), в Могилеве также 20,8 градусов выше нуля (в 1990 году было +18,5С°), в Бресте – 22 градуса (в 1990 году было +20,7С°), в Гомеле – плюс 22,7 градуса (в 2017 году было +21,1С°).

Отметим, что 17 октября в Беларуси также был обновлен температурный рекорд дня 39-летней давности. Новый максимум – плюс 23,6 градусов тепла в Брагине.

По прогнозу синоптиков, с 19 октября воздух будет становиться более холодным.