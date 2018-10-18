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В Беларуси 18 октября был побит температурный рекорд дня

19.10.2018 12:41 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси 18 октября был побит температурный рекорд дня
Фото из открытых источников

Нынешнее 18 октября выдалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Брагине Гомельской области столбик термометра зафиксировал максимальную температуру в 22,9 градусов тепла.

В Беларуси 18 октября был побит температурный рекорд дня Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году в Василевичах Гомельской области. Тогда 18 октября было зафиксировано на полградуса меньше – +22,4С°.

Обновились температурные рекорды практически по всей территории Беларуси. В Минске воздух прогрелся до 21 градуса тепла (в 1990 году было +18,2С°), в Витебске – 20,8 градусов тепла (в 1990 году было +18,7С°), в Могилеве также 20,8 градусов выше нуля (в 1990 году было +18,5С°), в Бресте – 22 градуса (в 1990 году было +20,7С°), в Гомеле – плюс 22,7 градуса (в 2017 году было +21,1С°).

Отметим, что 17 октября в Беларуси также был обновлен температурный рекорд дня 39-летней давности. Новый максимум – плюс 23,6 градусов тепла в Брагине.

По прогнозу синоптиков, с 19 октября воздух будет становиться более холодным.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Брагине Гомельской области воздух прогрелся до 22,9 градусов тепла.
 
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