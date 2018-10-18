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Лукашенко поручил гродненским чиновникам "не замахиваться на земли, где гродненцы умеют хозяйствовать"

19.10.2018 12:27 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посещает Гродненскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вопросы рачительного подхода к хозяйствованию во всех сферах были в центре внимания во время посещения президентом агротуристического комплекса "Гарадзенски маентак "Каробчыцы" Гродненского мясокомбината. В частности, речь шла о том, что необходимо развивать населенные пункты в сельской местности, находить своего рода изюминки для их использования, в том числе в сфере агротуризма", - отметили в пресс-службе.

"Смотрите по-хозяйски на все вопросы и не замахивайтесь на земли, где гродненцы умеют хозяйствовать", - предупредил чиновников А.Лукашенко.

По информации пресс-службы, по прилете в Гродненский район глава государства также поинтересовался у местных чиновников о проблемных вопросах в сельском хозяйстве. Губернатор Гродненской области Владимир Кравцов в целом охарактеризовал ситуацию, акцентировав внимание на недоборе зерна. Неблагоприятные климатические условия в мае и июне отрицательно сказались на производстве растениеводческой продукции. Урожая зерновых собрано меньше по сравнению с прошлым годом, при плане 1,5 млн т получили 1,15 млн т зерна вместе с кукурузой.

Как отметил губернатор, недобор фуражного зерна может повлечь проблемы с обеспечением кормовой базы в животноводстве, поэтому вопрос требует незамедлительного решения.

В связи с этим А.Лукашенко подчеркнул: "Надо посмотреть, что у нас в резерве, резервы в стране хорошие, и, может быть, одолжить гродненцам, чтобы им не пришлось тратить деньги, покупая это зерно. В будущем они восполнят этот долг".

Руководство Гродненской области также проинформировало главу государства о перспективах развития города Гродно, развитии инфраструктуры: дорог, мостов, развязок.

 
Теги: Гродно
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посещает Гродненскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
 
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