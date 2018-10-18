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Женщине из Гомеля, которая спустя год после пьяного ДТП пришла с повинной, вынесли приговор

19.10.2018 12:57 — Разное | Tut.by  
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Суд Центрального района Гомеля вынес приговор сбежавшей после пьяного ДТП, а спустя год вернувшейся с повинной 32-летней гомельчанке.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии-поселения, сообщили в Гомельском областном суде.

В августе прошлого года жительница Гомеля за сутки дважды садилась пьяной за руль. Первый раз ее остановили сотрудники ГАИ, оформили административный протокол, а авто доставили на штрафстоянку. Но это не остановило женщину. Около 5 утра она с приятелем поехала в магазин за спиртным. Охрана магазина сообщила в милицию о пьяной водительнице. Заметив экипаж ГАИ, женщина решила скрыться, однако не справилась с управлением и врезалась в опору моста.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Водитель также пострадала, уже в больнице у нее крови обнаружили 3,2 промилле алкоголя. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Спустя полтора месяца она выздоровела — и уехала из страны. Беглянку искали почти год пока она сама не явилась к следователям со словами: «Не могу всю жизнь прятаться».

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Центрального района Гомеля вынес приговор сбежавшей после пьяного ДТП, а спустя год вернувшейся с повинной 32-летней гомельчанке.
 
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