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Россия усилит комплексы С-300ПМ в Сирии

19.10.2018 12:44 — Разное | Tut.by  
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Размещенные в Сирии комплексы С-300 модернизируют до уровня С-300ПМУ-2 «Фаворит». Российские специалисты заняты переоборудованием зенитных комплексов с начала октября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.


Фото: Минобороны России

В начале октября в Сирию были доставлены три дивизиона С-300ПМ и возимый боекомплект к ним. Позднее в страну был переброшен командный пункт полка и радиолокатора разведки и обнаружения воздушных целей командного пункта полка, последние относятся к комплексу С-300ПМУ-2.

Задача российских специалистов — соединить работу всех составляющих комплекса, а также осуществить замену российских кодов и литерных частот наземного радиолокационного запросчика и литерных частот РЛС на сирийские.

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В начале октября в Сирию были доставлены три дивизиона С-300ПМ и возимый боекомплект к ним.
 
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