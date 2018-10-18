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«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России – Алексей Гуськов.
Съемки в Европе – это интересно?
Алексей Гуськов, народный артист России:
Сложно ли играть на разных языках?
Алексей Гуськов:
Алексей Гуськов рассказал о своем новом фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова».
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«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России – Алексей Гуськов. Съемки в Европе – это интересно?
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