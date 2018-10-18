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Волейбол. «Минчанка» уступила красноярскому «Енисею» на предварительной стадии Кубка России

19.10.2018 12:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка» уступил красноярскому «Енисею» на предварительной стадии Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» уступила красноярскому «Енисею» на предварительной стадии Кубка России

Белорусская команда проиграла хозяевам площадки в пяти сетах. Первые две партии остались за нашими волейболистками. Но затем две партии выиграл «Енисей», а после оказался сильнее и на тай-брейке.

Как итог, в группе «4» «Минчанка» с 10 баллами занимает 3 место.

Волейбол. «Минчанка» уступила красноярскому «Енисею» на предварительной стадии Кубка России

Волейбол. «Минчанка» уступила красноярскому «Енисею» на предварительной стадии Кубка России

 
 
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка» уступил красноярскому «Енисею» на предварительной стадии Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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