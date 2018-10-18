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«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета
Новости Беларуси. Классика с первых дней жизни. Концерт для самых юных зрителей прошел в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в мире доказано влияние классической музыки на развитие нервной системы малышей. И даже тех, кто еще не появился на свет. А особенно благоприятно влияют произведения Моцарта.
Мне кажется, что музыка оказывает хорошее влияние на характер.
В тандеме с искусством, что называется, с пеленок. Идея принадлежит художественному руководителю фестиваля. Рождение первенца в его семье и натолкнуло на создание такого концерта.
В зале царила комфортная и уютная атмосфера. Дети не были ограничены в движении: для них создали специальные игровые зоны.
Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Концерт такого формата в Беларуси прошел впервые. Это отличная возможность для мам отдохнуть и прикоснуться к искусству вместе с ребенком.
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Новости Беларуси. Классика с первых дней жизни. Концерт для самых юных зрителей прошел в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе...
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