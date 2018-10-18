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«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

19.10.2018 12:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Классика с первых дней жизни. Концерт для самых юных зрителей прошел в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

Сегодня в мире доказано влияние классической музыки на развитие нервной системы малышей. И даже тех, кто еще не появился на свет. А особенно благоприятно влияют произведения Моцарта.

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

Мне кажется, что музыка оказывает хорошее влияние на характер.

В тандеме с искусством, что называется, с пеленок. Идея принадлежит художественному руководителю фестиваля. Рождение первенца в его семье и натолкнуло на создание такого концерта.

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

В зале царила комфортная и уютная атмосфера. Дети не были ограничены в движении: для них создали специальные игровые зоны.

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Мы знаем о том, что с 32 недели беременности ребенок уже даже запоминает мелодию, которую слышит, и потом может ее узнать, когда рождается. И вот с этой идеей мы назвали этот концерт «Музыка твоего сердца».

Концерт такого формата в Беларуси прошел впервые. Это отличная возможность для мам отдохнуть и прикоснуться к искусству вместе с ребенком.

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

 
 
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Новости Беларуси. Классика с первых дней жизни. Концерт для самых юных зрителей прошел в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе...
 
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