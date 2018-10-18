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Основатель "Агаты Кристи" Вадим Самойлов планирует собрать Prime Hall

19.10.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выступит 23 ноября в Prime Hall и представит новую концертную программу, посвященную тридцатилетию легендарной группы.


Вадим Самойлов — фронтмен рок-группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение слушателей. Коллектив выпустил десять номерных альбомов, многие треки из них стали всенародными хитами. К наиболее известным песням группы можно отнести композиции «Как на войне», «Истерика», «Опиум для никого», «Сказочная тайга», «Черная луна», «Моряк», «Ковёр-вертолет» и «Секрет».

«Агата Кристи» просуществовала более 20 лет — в 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись, но и в настоящее время Вадим продолжает заниматься проектом. Музыкант комментирует:

— В 2018 году исполнилось 30 лет со дня основания легендарной группы «Агата Кристи». Я благодарю от всей души поклонников, которые до сих пор, сквозь все годы, несут любовь к этой музыке, и посвящаю грядущие концерты 30-летию группы. К этому юбилею я выпустил композицию «Где-то между» на музыку Александра Козлова, скоро появятся и другие. Всех приглашаю на концерты — отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новыми песнями.

Когда: 23 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: 65 — 105 рублей.

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Лидер "Агаты Кристи" выступит 23 ноября в Минске и представит новую концертную программу, посвященную тридцатилетию легендарной группы.
 
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