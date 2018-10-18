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Mitsubishi будет делать в Китае моторы для кроссоверов Eclipse Cross и Outlander
Сегодня Mitsubishi объявила о запуске производства сразу двух двигателей в Китае — новый завод является совместным предприятием с китайским партнером японцев, компанией GAC.
Производственная мощность нового завода составит 200 тысяч двигателей в год (в штатном режиме). Он будет выпускать 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель 4B4 с непосредственным впрыском для кроссовера Eclipse Cross. Напомним, что минувшим летом он побывал и
В Беларуси Eclipse Cross предлагается с рядной турбо-«четверкой» 1.5 MIVEC мощностью 150 лошадиных сил, цены начинаются от 44 850 рублей. Кроссовер Outlander в свою очередь доступен с двумя «четверками» объемом 2 л (146 сил) и 2,4 л (167 сил) по цене от 46 292 рублей.
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Сотрудничество Mitsubishi с китайской компанией GAC наращивает обороты. В Китае будет создано совместное предприятие по производству двигателей для кроссоверов Eclipse Cross...
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