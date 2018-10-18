ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mitsubishi будет делать в Китае моторы для кроссоверов Eclipse Cross и Outlander

19.10.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня Mitsubishi объявила о запуске производства сразу двух двигателей в Китае — новый завод является совместным предприятием с китайским партнером японцев, компанией GAC.


Фото: Mitsubishi

Производственная мощность нового завода составит 200 тысяч двигателей в год (в штатном режиме). Он будет выпускать 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель 4B4 с непосредственным впрыском для кроссовера Eclipse Cross. Напомним, что минувшим летом он побывал и на нашем тест-драйве. Также на линии налажено производство нового двигателя 4J1 для Outlander местной сборки. Кроме того, компания провела церемонию закладки фундамента нового центра по научно-исследовательской деятельности и техническим разработкам, строительство которого в городе Чанша будет завершено в 2020 году.

В Беларуси Eclipse Cross предлагается с рядной турбо-«четверкой» 1.5 MIVEC мощностью 150 лошадиных сил, цены начинаются от 44 850 рублей. Кроссовер Outlander в свою очередь доступен с двумя «четверками» объемом 2 л (146 сил) и 2,4 л (167 сил) по цене от 46 292 рублей.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудничество Mitsubishi с китайской компанией GAC наращивает обороты. В Китае будет создано совместное предприятие по производству двигателей для кроссоверов Eclipse Cross...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отец Хабиба простил МакГрегора и пригласил в Дагестан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика