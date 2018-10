Через час после объявления полного легалайза в Канаде дали штраф за курение в авто

17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Теперь жители страны могут хранить до 30 граммов конопли и выращивать дома не более четырех кустов растения. И уже рано утром того дня полиция оштрафовала водителя, который курил марихуану за рулём машины − это, разумеется, запрещено. Об этом рассказала полиция Виннипега в своём твиттере.

«Это случилось сегодня утром: был выписан штраф за употребление каннабиса в автомобиле. Как и алкоголь, употребление марихуаны легально − и, как и алкоголь, его использование в вашей машине незаконно», − написала полиция. Водителя оштрафовали на 517 долларов.