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Через час после объявления полного легалайза в Канаде дали штраф за курение в авто
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17 октября в Канаде
«Это случилось сегодня утром: был выписан штраф за употребление каннабиса в автомобиле. Как и алкоголь, употребление марихуаны легально − и, как и алкоголь, его использование в вашей машине незаконно», − написала полиция. Водителя оштрафовали на 517 долларов.
Согласно федеральному закону, незаконное употребление марихуаны карается штрафом, чаще всего больше тысячи канадских долларов (770 долларов США). В некоторых регионах эту цифру повысили до двух тысяч канадских долларов.
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