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Через час после объявления полного легалайза в Канаде дали штраф за курение в авто

19.10.2018 13:11 — Разное | KYKY  
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17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Теперь жители страны могут хранить до 30 граммов конопли и выращивать дома не более четырех кустов растения. И уже рано утром того дня полиция оштрафовала водителя, который курил марихуану за рулём машины − это, разумеется, запрещено. Об этом рассказала полиция Виннипега в своём твиттере.

«Это случилось сегодня утром: был выписан штраф за употребление каннабиса в автомобиле. Как и алкоголь, употребление марихуаны легально − и, как и алкоголь, его использование в вашей машине незаконно», − написала полиция. Водителя оштрафовали на 517 долларов.

Согласно федеральному закону, незаконное употребление марихуаны карается штрафом, чаще всего больше тысячи канадских долларов (770 долларов США). В некоторых регионах эту цифру повысили до двух тысяч канадских долларов. 

Читайте по теме: В ЮАР легализовали употребление марихуаны

 
 
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17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Теперь жители страны могут хранить до 30 граммов конопли и выращивать дома не более четырех кустов...
 
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