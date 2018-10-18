Неизвестный угрожал взорвать здание, где работает TUT.BY

Утром 19 октября на почту сервиса «Работа.TUT.by» пришло два сообщения с разницей в 20 минут. Неизвестный требовал прекратить присылать какие-то сообщения, иначе «подорвём тебя и твой офис» и «будет взрыв здания на Дзержинского».

Сотрудники обратились в милицию. С 9:30 в офисе работают правоохранители, Следственный комитет и криминалисты Госкомитета судебных экспертиз. Эвакуировать никого не пришлось, офис проверил кинолог со служебной собакой. Сейчас выясняют, кто автор писем и какие его мотивы.

Статья 340 Уголовного кодекса − за заведомо ложное сообщение об опасности нарушитель наказывается наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.by