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Белоруска увлеклась в Германии танцем живота и побеждает на международных соревнованиях
Алисар — ее сценическое имя, а настоящее — Алеся Доцлер. Эта танцовщица известна сегодня не только в Германии, но и на международной сцене, пишет сайт
Как сообщает ресурс
Примерно восемь лет назад белоруска открыла для себя belly-dance — танец живота. Хобби постепенно превратилось в профессию, и она оставила карьеру учителя.
Со временем это принесло Алисар признание. Она уже стала обладательницей наград международных соревнований восточного танца.
Так, в августе нынещнего года привезла три медали с фестиваля в Варшаве, в июне финишировала четвертой в Севастополе, а в мае попала в финал в Нюрнберге.Уже второй год белоруска преподает танец живота в школе Swing and Fun в Пфаффенхоффене.
И, по ее словам, это больше, чем просто двигать бедрами. «Во время первого урока вы заметите, что довольно быстро задыхаетесь», — поясняет Алеся.
Она добавляет, что belly-dance подходит для любой женщины. Танец укрепляет суставы и мышцы, улучшает осанку, повышает гибкость и помогает сбросить вес.
Титульное фото: www.facebook.com/alisarbellydanceofficial
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Алисар - ее сценическое имя, а настоящее - Алеся Доцлер.
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