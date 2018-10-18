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Белоруска увлеклась в Германии танцем живота и побеждает на международных соревнованиях

19.10.2018 13:18 — Разное | Tut.by  
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Алисар — ее сценическое имя, а настоящее — Алеся Доцлер. Эта танцовщица известна сегодня не только в Германии, но и на международной сцене, пишет сайт belmir.by.

Как сообщает ресурс pfaffenhofen-today.de, Алесе 37. Она родилась в Беларуси, но 18 лет назад приехала учиться в Мюнхен, и наконец, переселилась в Пфаффенхоффен, где живет сейчас.

Примерно восемь лет назад белоруска открыла для себя belly-dance — танец живота. Хобби постепенно превратилось в профессию, и она оставила карьеру учителя.

Со временем это принесло Алисар признание. Она уже стала обладательницей наград международных соревнований восточного танца.

Так, в августе нынещнего года привезла три медали с фестиваля в Варшаве, в июне финишировала четвертой в Севастополе, а в мае попала в финал в Нюрнберге.

Уже второй год белоруска преподает танец живота в школе Swing and Fun в Пфаффенхоффене.

И, по ее словам, это больше, чем просто двигать бедрами. «Во время первого урока вы заметите, что довольно быстро задыхаетесь», — поясняет Алеся.

Она добавляет, что belly-dance подходит для любой женщины. Танец укрепляет суставы и мышцы, улучшает осанку, повышает гибкость и помогает сбросить вес.

Титульное фото: www.facebook.com/alisarbellydanceofficial

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