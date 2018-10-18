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Магазины "Корона Техно" закрываются. На их место придет «5 элемент»

19.10.2018 13:15 — Разное | Ежедневник  
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Магазины "Корона Техно" закрываются. На их место придет «5 элемент»

фото: virtualbrest.by

Торговые площади сети "Корона Техно" будут переданы в аренду ЗАО «Патио» для открытия в них магазинов «5 элемент».

Соответствующее соглашение заключили владельцы торговых сетей «Корона» и «5 элемент», сообщает TUT.BY.

Под брендом «Корона Техно» в Беларуси объединены 12 магазинов, расположенных в гипермаркетах «Корона». Хозяином сети является компания «Табак-инвест», которая также владеет фабрикой по производству сигарет.

Как сообщается в релизе компании, в конце ноября магазины «5 элемент» откроются в торговых центрах «Корона» в Гродно, Барановичах и Бобруйске.

 «Табак-инвест» гарантирует выполнение всех своих обязательств (в том числе по гарантийному обслуживанию) перед гражданами, приобретшими бытовую технику в магазинах «Корона Техно».

В компании «Табак-Инвест» рассчитывают, что приход магазинов «5 элемент» послужит новым импульсом для развития торговой сети «Корона». Ее расширение продолжается: запланировано открытие новых магазинов в Бресте и Гродно, а в конце 2019 года — в Гомеле.

Сеть магазинов «5 элемент» состоит из 50 розничных точек в 31 городе Беларуси и интернет-магазина.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Торговые площади сети "Корона Техно" будут переданы в аренду ЗАО «Патио» для открытия в них магазинов «5 элемент».
 
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