Прямые телефонные линии

20 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит «прямую телефонную линию» первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Иванович Чикида.

Курируемые направления: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометео­рология.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

20 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Михайловна РУСЕЦКАЯ.

Телефон: 79-1-04.