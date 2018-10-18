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Прямые телефонные линии

19.10.2018 — Разное | Кировец  
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Прямые телефонные линии

Executive VoIP Phone

20 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит «прямую телефонную линию» первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Иванович Чикида.
Курируемые направления: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометео­рология.
Телефон: (8-0222) 50-18-69.

20 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Михайловна РУСЕЦКАЯ.
Телефон: 79-1-04.

 
 
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Executive VoIP Phone 20 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит «прямую телефонную линию» первый заместитель председателя Могилевского...
 
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