Прямые телефонные линии

20 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме проводит «прямую телефонную линию» первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Иванович Чикида.
Курируемые направления: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометеорология.
Телефон: (8-0222) 50-18-69.
20 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Михайловна РУСЕЦКАЯ.
Телефон: 79-1-04.