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Разразился дипскандал: Венесуэльский министр назвал президента Эквадора лжецом

19.10.2018 13:23 — Разное | Партизан  
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Власти Эквадора выслали посла Венесуэлы после того, как венесуэльский министр связи и информации Хорге Родригез назвал президента Эквадора Ленина Морено лжецом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Эквадора.

"В четверг Эквадор выслал посла Венесуэлы в Кито после того, как один венесуэльский министр назвал эквадорского президента Ленина Морено лжецом", - говорится в сообщении.
Также Эквадор отозвал на консультации своего временно поверенного по делам в Каракасе Элизабет Мендез.

В свою очередь Венесуэла объявила Мендез персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.


Ранее, в среду, 17 октября, министр связи и информации Венесуэлы Хорге Родригез назвал президента Эквадора Ленина Морено "лжецом" и обвинил его в преувеличении количества мигрантов, которые прибывают в Эквадор.


 
 
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Власти Эквадора выслали посла Венесуэлы после того, как венесуэльский министр связи и информации Хорге Родригез назвал президента Эквадора Ленина Морено лжецом.
 
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