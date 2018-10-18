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Разразился дипскандал: Венесуэльский министр назвал президента Эквадора лжецом
Власти Эквадора выслали посла Венесуэлы после того, как венесуэльский министр связи и информации Хорге Родригез назвал президента Эквадора Ленина Морено лжецом.
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"В четверг Эквадор выслал посла Венесуэлы в Кито после того, как один венесуэльский министр назвал эквадорского президента Ленина Морено лжецом", - говорится в сообщении.
Также Эквадор отозвал на консультации своего временно поверенного по делам в Каракасе Элизабет Мендез.
В свою очередь Венесуэла объявила Мендез персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.
Ранее, в среду, 17 октября, министр связи и информации Венесуэлы Хорге Родригез назвал президента Эквадора Ленина Морено "лжецом" и обвинил его в преувеличении количества мигрантов, которые прибывают в Эквадор.
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Власти Эквадора выслали посла Венесуэлы после того, как венесуэльский министр связи и информации Хорге Родригез назвал президента Эквадора Ленина Морено лжецом.
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