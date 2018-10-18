Белорусские Phone Xs и iPhone Xs Max - самые дорогие в мире

пишет 42.tut.by 19 октября в Беларуси стартовал предзаказ на iPhone Xs и iPhone Xs Max. Также стали известны официальные цены для белорусских покупателей. Они совпали с цифрами, которые мы называли раньше, и расположились в диапазоне от 3499 до 4999 рублей. Предлагаем сравнить, сколько будут стоить новейшие гаджеты Apple для покупателей из Беларуси и других стран мира,42.tut.by





Мы собрали цены с сайта Apple и авторизованных реселлеров в разных странах — от США до Японии.





На старте продаж iPhone Xs с 64 ГБ встроенной памяти обойдется белорусам в 3499 рублей. Это 1660 долларов по текущему курсу. В США за этот же гаджет придется отдать 999 долларов (плюс налог с продаж, индивидуальный для каждого штата). В России цена составит 1345 долларов, в Польше — 1342, в Литве — 1364.













iPhone Xs Max на 64 ГБ у нас в официальной продаже стоит 3799 рублей, или 1803 доллара. В США за это же устройство просят 1099 долларов, в России — 1483, в Польше — 1476, в Литве — 1479.













Почему в Беларуси так дорого? Об этом мы спрашивали Ирину Савину, генерального директора сети APR в СНГ (кроме России). «Ценообразование и затратная часть в различных регионах отличаются друг от друга, но в сети пытаются сделать все возможное, чтобы финальная стоимость гаджетов оказалась доступной для белорусов», — ответила она.





Кстати, белорусские интернет-магазины уже начали продажу новинок. Их цены традиционно ниже, однако они не предоставляют официальную гарантию от Apple. В неофициальной продаже iPhone Xs стоит от 2560 до 3590 рублей. iPhone Xs Max обойдется в 3045 — 4199 рублей.









Напомним, iPhone Xs и Xs Max — улучшенные версии прошлогоднего iPhone X. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID. Продажи смартфонов в Беларуси начнутся 26 октября.







