|
Китай планирует запустить на орбиту четыре “искусственных Луны”
Они должны освещать поверхность Земли в ночное время.
Об этом
“Первый старт запланирован на 2020 год”, - пишет газета.
“Искусственная луна” будет в восемь раз ярче Луны настоящей. Место освещения и яркость луча можно будет изменять, говорят разработчики.
В первую очередь, такие спутники потребуются для освещения зон стихийных бедствий в случае перебоев с электроэнергией. Поначалу испытания будут проводиться в ненаселённых пустынях, чтобы такой свет не угрожал здоровью и жизни человека и животных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они должны освещать поверхность Земли в ночное время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)