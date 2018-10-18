Китай планирует запустить на орбиту четыре “искусственных Луны”

сообщае т “Эхо Москвы” со ссылкой на China Daily. Об этомт “Эхо Москвы” со ссылкой на China Daily.





“Первый старт запланирован на 2020 год”, - пишет газета.









“Искусственная луна” будет в восемь раз ярче Луны настоящей. Место освещения и яркость луча можно будет изменять, говорят разработчики.

В первую очередь, такие спутники потребуются для освещения зон стихийных бедствий в случае перебоев с электроэнергией. Поначалу испытания будут проводиться в ненаселённых пустынях, чтобы такой свет не угрожал здоровью и жизни человека и животных.



