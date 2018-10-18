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Китай планирует запустить на орбиту четыре “искусственных Луны”

19.10.2018 13:02 — Разное | Партизан  
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Они должны освещать поверхность Земли в ночное время.

Об этом сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на China Daily.

“Первый старт запланирован на 2020 год”, - пишет газета.


“Искусственная луна” будет в восемь раз ярче Луны настоящей. Место освещения и яркость луча можно будет изменять, говорят разработчики.
В первую очередь, такие спутники потребуются для освещения зон стихийных бедствий в случае перебоев с электроэнергией. Поначалу испытания будут проводиться в ненаселённых пустынях, чтобы такой свет не угрожал здоровью и жизни человека и животных.


 
 
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Они должны освещать поверхность Земли в ночное время.
 
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