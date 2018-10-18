Отец Хабиба простил МакГрегора и пригласил в Дагестан

"Почетным гостем приглашаю на этот турнир еще раз к нам в гости нашего близкого друга Олега Тактарова и МакГрегора", - сказал отец и тренер Хабиба Нурмагомедова. Пассажир автомобиля отца чемпиона UFC на видео отметил, что Конор "узнает Дагестан во всей красе". "Все прощаю, надо быть милосердным", - добавил Нурмагомедов-старший.



