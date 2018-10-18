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Отец Хабиба простил МакГрегора и пригласил в Дагестан

19.10.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Абдулманап Нурмагомедов пригласил Конора МакГрегора в качестве почетного гостя посетить чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, который пройдет 15 декабря Махачкале, Дагестан, передает Tengrinews.kz.

"Почетным гостем приглашаю на этот турнир еще раз к нам в гости нашего близкого друга Олега Тактарова и МакГрегора", - сказал отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.  Пассажир автомобиля отца чемпиона UFC на видео отметил, что Конор "узнает Дагестан во всей красе".  "Все прощаю, надо быть милосердным", - добавил Нурмагомедов-старший. 


 
 
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Абдулманап Нурмагомедов пригласил Конора МакГрегора в качестве почетного гостя посетить чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, который пройдет 15...
 
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