В Германии предотвратили крупный теракт









Отмечается, что для совершения теракта в Германию должны были въехать три группы преступников. Целью нападения мог стать один из музыкальных фестивалей.





Федеральная прокуратура Германии подтвердила существование террористических планов. "Мы очень заблаговременно узнали о планировании терактов и уже в октябре 2016 года могли открыть уголовное дело", – заявил генпрокурор Петер Франк.









По его словам, полученные сведения были "конкретными" и "надежными". При этом некоторые из потенциальных преступников еще разыскиваются.





Главную роль должна была сыграть супружеская пара из Германии, которая в 2015 году отправилась в Сирию, где примкнула к ИГ. Из сирийской Ракки принявшая ислам немка пыталась, по информации СМИ, найти на севере Германии женщин, которые были бы готовы выйти замуж за потенциальных террористов, что открыло бы им путь в ФРГ. Однако одна из женщин, с которой она контактировала, работала на Федеральное ведомство по охране конституции. Планы террористов расстроили как действия следователей, так и развал самой группировки ИГИЛ.





Газета Die Zeit уточняет, что упомянутая супружеская пара в октябре 2017 года сдалась курдским властям и с тех пор находится в разных местах лишения свободы на севере Сирии.











