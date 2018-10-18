Возможна ли “керчинская трагедия” в Беларуси?

сообщае т ОНТ. «Наша задача – минимизировать возможные риски и угрозы», – заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич. После трагедии в Керчи заговорили о безопасности в учебных заведениях Беларуси,т ОНТ. «Наша задача – минимизировать возможные риски и угрозы», – заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.





Министр внутренних дел Игорь Шуневич сделал заявление сразу после награждения победителей республиканского турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних.





«Несколько лет назад мы начали проводить определенную работу, не афишируя ее: Департамент охраны Министерства внутренних дел бесплатно оборудовал ряд учебных заведений тревожной сигнализацией и взял их под охрану», – цитирует Шуневича сайт МВД.





“Тревожные кнопки» появились более чем в 300 учреждениях образования Минска . Устройства, правда, в меньшем количестве, также устанавливали в регионах. По словам Министра, в настоящее время деятельность в этом направлении продолжается, изыскиваются средства.





Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы МВД Дмитрий Язепчик пояснил, право на приобретение гражданского оружия и боеприпасов имеют лица, постоянно проживающие в Беларуси и достигшие 18-летнего возраста, которые получили в органах внутренних дел разрешение на приобретение конкретного вида и типа оружия. Им разрешается приобретать гражданское оружие, которое предназначено для самообороны, занятий спортом и охоты.





Чтобы получить разрешение на приобретение оружия, граждане в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую, что у них нет заболеваний и физических недостатков, при наличии которых владение оружием противопоказано.









Для хранения оружия по месту проживания граждан необходимо наличие металлического ящика. Кроме того, помещения и места, в которых хранится охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное оружие, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, боеприпасы, оборудуются техническими средствами систем охранной сигнализации.





«Проводимые органами внутренних дел профилактические мероприятия позволяют своевременно выявлять граждан, имеющих противопоказания к дальнейшему владению оружием, и осуществлять действенный контроль за оборотом оружия на территории республики», – заключил Дмитрий Язепчик.