пишет dni.ru Солист группы "Нэнси" скончался в возрасте 31 года. Об этом в своем Facebook сообщил его отец. "Сегодня в 04:04 умер Сережа", – написал Анатолий Бондаренко,dni.ru

Группа была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году в Донецкой области. Сергей присоединился к коллективу в 2000-х, выступал вместе с отцом и Андреем Костенко. Поклонники полюбили такие хиты, как "Дым сигарет с ментолом" и "Туман-туман".





Сергей увлекался мотоспортом, много путешествовал. В своем микроблоге он часто делился роликами с концертов, а также фотографиями с коллегами из мира шоу-бизнеса, передает Teleprogramma.pro.





Журналисты, пытаясь выяснить, что же на самом деле случилось с артистом, связались с менеджером группы Еленой. На вопрос, не стала ли причиной смерти продолжительная болезнь, женщина ответила отрицательно. Однако от детальных комментариев отказалась – сославшись на то, что ей тяжело говорить из-за смерти близкого человека, пишет iReactor.









Поклонники тем временем теряются в догадках – от чего же мог скончаться талантливый и такой молодой артист. "Осень забирает самых лучших", – пишет один из комментаторов. Некоторые все еще надеются, что информация о смерти музыканта была ошибочной.



