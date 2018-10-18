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Исполнитель хита "Дым сигарет с ментолом" умер при загадочных обстоятельствах

19.10.2018 12:37 — Разное | Партизан  
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Скоропостижная кончина солиста группы "Нэнси" шокировала поклонников. Предположения о продолжительной болезни артиста его представители опровергли. Пользователи Сети гадают, что могло стать причиной внезапной гибели молодого музыканта.

Солист группы "Нэнси" скончался в возрасте 31 года. Об этом в своем Facebook сообщил его отец. "Сегодня в 04:04 умер Сережа", – написал Анатолий Бондаренко, пишет dni.ru
Группа была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году в Донецкой области. Сергей присоединился к коллективу в 2000-х, выступал вместе с отцом и Андреем Костенко. Поклонники полюбили такие хиты, как "Дым сигарет с ментолом" и "Туман-туман".

Сергей увлекался мотоспортом, много путешествовал. В своем микроблоге он часто делился роликами с концертов, а также фотографиями с коллегами из мира шоу-бизнеса, передает Teleprogramma.pro.

Журналисты, пытаясь выяснить, что же на самом деле случилось с артистом, связались с менеджером группы Еленой. На вопрос, не стала ли причиной смерти продолжительная болезнь, женщина ответила отрицательно. Однако от детальных комментариев отказалась – сославшись на то, что ей тяжело говорить из-за смерти близкого человека, пишет iReactor.


Поклонники тем временем теряются в догадках – от чего же мог скончаться талантливый и такой молодой артист. "Осень забирает самых лучших", – пишет один из комментаторов. Некоторые все еще надеются, что информация о смерти музыканта была ошибочной.


 
 
Ссылка на источник 21
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Скоропостижная кончина солиста группы "Нэнси" шокировала поклонников. Предположения о продолжительной болезни артиста его представители опровергли....
 
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